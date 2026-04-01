Image: Astract Japan LLC こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。動画視聴や通話に便利なスマホリングがまた進化。クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「Magflex（マグフレックス）」はロケットにも採用される超々ジュラルミンを使った多機能スマホリング。N52ネオジム磁石を内臓するので、本体ひとつでスマホの使い勝手の幅が広がります