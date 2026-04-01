Image: Astract Japan LLC

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

動画視聴や通話に便利なスマホリングがまた進化。

クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「Magflex（マグフレックス）」はロケットにも採用される超々ジュラルミンを使った多機能スマホリング。N52ネオジム磁石を内臓するので、本体ひとつでスマホの使い勝手の幅が広がります。

おトクな先行セールも開催されていたので、詳しくチェックしていきましょう。

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軽くて強い、超々ジュラルミン

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「Magflex」は本体素材に航空機などにも使われるA7075超々ジュラルミンを採用。 アルミ合金の中でも最高クラスの強度を誇りつつ、見た目の重厚感とは裏腹に驚くほどの軽量さも兼ね備えているのが特長です。

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内蔵マグネットは高グレードのN52ネオジム磁石の。2kg近い容器も余裕で持ち上げられるほどの固定力も備えているそうですよ。

多彩な利用モード

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スマホリングとしての機能はもちろん、単体で縦横どちらのスタンドとしても利用OK。

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本体に強力磁石を内臓しているので金属を含む壁などにもそのまま設置可能。レシピの表示やトレーニング中の動画視聴などに便利ですね。

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さらに本体には三脚などの標準規格である1/4インチネジ穴も搭載されているため、写真のように三脚やカメラ関連の多彩なアクセサリーとの組み合わせも自由自在。

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三脚と組み合わせて自撮り棒のような使い方だってOK。工夫次第で使い方の幅が広がりますね。

Androidでも使えます

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付属品にはメタルプレートが付属するので、MagSafe非対応のAndroidスマホでも問題なく利用可能。

スマホライフをより快適にしてくれそうなマルチリング、気になった人はぜひおトクな先行セール中にチェックしてみてください。

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Source: machi-ya, YouTube