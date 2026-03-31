「食事量は変わっていないのに、なぜか体重が増えやすくなった」という変化を感じていませんか？大人世代になると、体型は特定の原因よりも日常のクセの影響を受けやすくなっていくもの。無意識に続けている行動が、太る原因になっていることもあるでしょう。まずは“気づくこと”が見直しの第一歩です。“座りっぱなし”の時間が長くなっていないか運動をしていなくても、日常の中で体を動かす機会は意外とあるはず。でも、座って