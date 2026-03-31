気づかないうちに太る原因になってる？今すぐ見直したい「無意識のNG習慣」
「食事量は変わっていないのに、なぜか体重が増えやすくなった」という変化を感じていませんか？大人世代になると、体型は特定の原因よりも日常のクセの影響を受けやすくなっていくもの。無意識に続けている行動が、太る原因になっていることもあるでしょう。まずは“気づくこと”が見直しの第一歩です。
“座りっぱなし”の時間が長くなっていないか
運動をしていなくても、日常の中で体を動かす機会は意外とあるはず。でも、座っている時間が長くなると、その分だけ消費は少なくなります。まずはこまめに立つ、少し歩く。特別な運動よりも、日常の動きを増やすことが整えやすさにつながります。
“ながら食べ”が増えていないか
スマートフォンを見ながら、仕事の合間に、なんとなく口にする。こうした“ながら食べ”は、満足感を感じにくく、結果として食べる量が増えやすくなります。食べるときは食べることに集中する。それだけで、食事量は自然と整いやすくなります。
“あと一口”を重ねていないか
もう一口だけ、少しだけ追加。こうした小さな積み重ねは、気づかないうちに習慣になります。無理に我慢する必要はありませんが、「ここで終わり」と決めるタイミングを持つだけで、食事量はコントロールしやすくなります。
体型は日々の積み重ねで変わるものです。大きく変えようとするよりも、小さなクセに気づくこと。それが無理なく体型のキープにつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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