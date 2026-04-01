ダークモードは画面の背景を黒やグレーで表示する事で画面の明るさを軽減できますが、ウェブサイトやソフトウェアにダークテーマが備わっている場合にしか適用できません。オープンソースで無料かつ登録不要のソフトウェア「Veil」は、PDF文書を破壊せずにダークモードに変換でき、オフラインでも動作させることができます。veil - Dark mode PDFs without destroying your imageshttps://veil.simoneamico.com/PDFをダークモード