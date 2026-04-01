“楽しく算数で”遊べる”名著です。あぁ！こういう解き方があるのか！面白い！と思わせてくれます。ぜひ親子でチャレンジしてみてほしいです。”“受験勉強中の子どもが、気分転換がてら読んでいます。これはいい！この問題、この間テストに出た！こういう考え方もあるんだね！と、眼を輝かせて読んでいます。もう少し早めに買えば、平面図形に苦手意識を持たずに済んだかな、と思いますが、この本のお陰で、遅ればせながら平面図