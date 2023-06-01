先手を取った。日本代表は現地３月31日、イングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦している。チケットは完売の完全アウェーの一戦で、日本は23分に先制する。自陣で三笘薫がボール奪取に成功。そのままドリブルで持ち上がり、左サイドの中村敬斗に展開。背番号７はゴール前に走り込み、中村のアシストから確実にフィニッシュした。 鮮やかなカウンターで仕留めた。ネット上では「三笘別格すぎね？」「こ