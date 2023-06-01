三笘に始まり、三笘で仕留める――日本がイングランド相手に先制！ 圧巻カウンターに「崩しが完璧すぎる！」「完全に止められないね」などファン熱狂
先手を取った。
日本代表は現地３月31日、イングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦している。
チケットは完売の完全アウェーの一戦で、日本は23分に先制する。自陣で三笘薫がボール奪取に成功。そのままドリブルで持ち上がり、左サイドの中村敬斗に展開。背番号７はゴール前に走り込み、中村のアシストから確実にフィニッシュした。
鮮やかなカウンターで仕留めた。ネット上では「三笘別格すぎね？」「こんな綺麗なカウンター久々に見た」「崩しが完璧すぎる！ナイス日本！」「完全に止められないね」といった声があがっている。
日本はそのまま１点リードで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘と中村、これ以上ない最高のカウンター完結
日本代表は現地３月31日、イングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦している。
チケットは完売の完全アウェーの一戦で、日本は23分に先制する。自陣で三笘薫がボール奪取に成功。そのままドリブルで持ち上がり、左サイドの中村敬斗に展開。背番号７はゴール前に走り込み、中村のアシストから確実にフィニッシュした。
鮮やかなカウンターで仕留めた。ネット上では「三笘別格すぎね？」「こんな綺麗なカウンター久々に見た」「崩しが完璧すぎる！ナイス日本！」「完全に止められないね」といった声があがっている。
日本はそのまま１点リードで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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