4月2日より、Netflixシリーズ『九条の大罪』の配信が開始される。同作は『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平が『週刊ビッグコミックスピリッツ』（小学館）で連載しているマンガを実写化した作品。主演の柳楽優弥をはじめとして、メインキャストには実力派俳優たちが揃っている。 参考：柳楽優弥、松村北斗、池田エライザらが“裏社会のリアル”を体現『九条の大罪』メイン予告 今回はそんなキャスト陣のなかでも