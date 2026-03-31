4月2日より、Netflixシリーズ『九条の大罪』の配信が開始される。同作は『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平が『週刊ビッグコミックスピリッツ』（小学館）で連載しているマンガを実写化した作品。主演の柳楽優弥をはじめとして、メインキャストには実力派俳優たちが揃っている。

参考：柳楽優弥、松村北斗、池田エライザらが“裏社会のリアル”を体現 『九条の大罪』メイン予告

今回はそんなキャスト陣のなかでも、とくにハマり役となりそうな烏丸真司役・松村北斗に注目したい。

『九条の大罪』の主人公・九条間人は、厄介な案件ばかりを引き受ける変わった弁護士。半グレやヤクザといった反社会的な人物であっても全力で弁護するため、世間からは「悪徳弁護士」と後ろ指をさされているが、その姿勢は一切揺らぐことはない。

そんな九条の法律事務所で居候弁護士、通称“イソベン”として働いているのが、松村演じる烏丸だ。東大法学部を首席で卒業した天才でありながら、大手法律事務所を1年足らずで退職し、悪評で知られる九条のもとへやってくる……という謎めいた人物像で、九条とはある種のバディ的な関係性として描かれている。

感情を表に出さないタイプだが、壮絶な過去を背負っており、繊細な内面を感じさせるような描写も多い。実写キャストには高い演技力が求められそうだが、松村はかなりの適役と言える。

■松村北斗×マンガ原作の相性の良さ というのも松村は、登場人物の内面を丁寧に表現することを得意とする役者だ。たとえばパニック障害に苦しむ男性・山添役を演じた映画『夜明けのすべて』は、その演技力が遺憾なく発揮された名作として多くの人の心を打った。

『九条の大罪』では「烏丸はなぜエリート街道を外れて九条のもとで働くのか」という謎が大きな見どころとなっているが、その複雑な内面を表現できる役者として、松村以上の逸材はなかなか見つからないだろう。

さらにいえば松村は、マンガを原作とした実写化作品において長所が際立つ役者だ。その長所とは一言でいえば、透明感のある独特の声のこと。しかも声に感情を乗せる技術に長けているため、少ないセリフ量でキャラクターを立てられるという強みもある。

2022年に公開された実写映画『ホリック xxxHOLiC』の百目鬼静役は、まさにその代表格。寡黙なキャラクターで、他の登場人物と比べてセリフの数が極端に少なかったにもかかわらず、松村の演じる百目鬼は強烈な存在感を発揮していた。

劇場アニメ『すずめの戸締まり』で作品のキーマンとなる宗像草太役に松村を起用した新海誠監督も、その“声の力”を高く評価していたことが印象的だ。自身のX（旧Twitter）上では松村の声について「キャラクターを体現する鮮烈な声」と評しつつ、その美しさが「内面の豊かさ」に由来するものであることを語っていた。（※）

とくに今回演じる『九条の大罪』の烏丸は口数が少ない人物なので、限られた見せ場で視聴者の心に残るセリフを発する必要がある。そう考えると、松村の声はこの上なく強力な武器となるかもしれない。

2025年10月には、新海誠監督の同名アニメを原作とした実写映画『秒速5センチメートル』で主人公・遠野貴樹役を演じ、原作ファンから絶賛されたばかり。『九条の大罪』は名優・柳楽とのバディという大きな挑戦作になるが、そこでどんな演技を披露してくれるのか、期待せざるを得ない。

参照※ https://x.com/shinkaimakoto/status/1566916585368928260（文＝キットゥン希美）