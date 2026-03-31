SEKAI NO OWARIが、2025年12月に東京・原宿で開催した「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」を各都市にて開催することを発表した。アニバーサリーイヤーを彩る、期間限定の特別なコンセプトスペースが愛知・大阪・福岡の3都市に誕生する。「mad lamb café」という架空のカフェをテーマにした会場では、その世界観を体験できる装飾が施され、当企画のために用意されたストアロゴや描き下ろしたキャラクターをモ