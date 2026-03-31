◾️「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/sekai-no-owari/

場所：【愛知】 HMV栄

期間：2026年5月2日（土）〜 2026年5月10日（日）

営業時間：10:00〜21:00 ※整理券配布日の入場開始時間は10:30となります。

愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄NOVA B1F

地下鉄 東山線・名城線 栄駅より徒歩約5分

https://www.hmv.co.jp/store/sak/

場所：【福岡】 HMV＆BOOKS HAKATA

期間：2026年5月16日（土）〜 2026年5月24日（日）

営業時間：10:00〜21:00 ※整理券配布日の入場開始時間は10:30となります。

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ6階

https://www.hmv.co.jp/store/bhk/

場所：【大阪】 HMV＆BOOKS NAMBA

期間：2026年5月30日（土）〜 2026年6月14日（日）

営業時間：11:00〜20:00 ※整理券配布日の入場開始時間は11:30となります。

大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7F

なんば（地下鉄線）／大阪メトロ御堂筋線1番口ほか

https://www.hmv.co.jp/store/bsb/

▼商品に関して

在庫には限りがございます。期間中でも販売を終了する場合がございます。上記期間終了後、状況により再販の可能性がございます。

▼EC販売に関して

一部の商品を除き、ECサイトでの販売を予定しております。あわせてご利用ください。

▼事前来店予約に関して

混雑緩和のため、ご来店には一部予約枠を設ける予定です。詳細は後日発表いたします。

▼お問い合わせ

ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。

なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

http://www.universal-music.co.jp/faq/

受付：平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)

※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。

※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。