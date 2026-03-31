SEKAI NO OWARI、期間限定コンセプトストア「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」各都市で開催決定
SEKAI NO OWARIが、2025年12月に東京・原宿で開催した「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」を各都市にて開催することを発表した。アニバーサリーイヤーを彩る、期間限定の特別なコンセプトスペースが愛知・大阪・福岡の3都市に誕生する。
「mad lamb café」という架空のカフェをテーマにした会場では、その世界観を体験できる装飾が施され、当企画のために用意されたストアロゴや描き下ろしたキャラクターをモチーフにした多数のアイテムが販売される。また、東京では未販売の新商品も発売される予定とのこと。POP-UP STOREならではのホームグッズやアパレルなど、デイリーユースも意識してこだわりをもって制作されたアイテムがラインナップされる。
◾️「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/sekai-no-owari/
場所：【愛知】 HMV栄
期間：2026年5月2日（土）〜 2026年5月10日（日）
営業時間：10:00〜21:00 ※整理券配布日の入場開始時間は10:30となります。
愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄NOVA B1F
地下鉄 東山線・名城線 栄駅より徒歩約5分
https://www.hmv.co.jp/store/sak/
場所：【福岡】 HMV＆BOOKS HAKATA
期間：2026年5月16日（土）〜 2026年5月24日（日）
営業時間：10:00〜21:00 ※整理券配布日の入場開始時間は10:30となります。
福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ6階
https://www.hmv.co.jp/store/bhk/
場所：【大阪】 HMV＆BOOKS NAMBA
期間：2026年5月30日（土）〜 2026年6月14日（日）
営業時間：11:00〜20:00 ※整理券配布日の入場開始時間は11:30となります。
大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7F
なんば（地下鉄線）／大阪メトロ御堂筋線1番口ほか
https://www.hmv.co.jp/store/bsb/
▼商品に関して
在庫には限りがございます。期間中でも販売を終了する場合がございます。上記期間終了後、状況により再販の可能性がございます。
▼EC販売に関して
一部の商品を除き、ECサイトでの販売を予定しております。あわせてご利用ください。
▼事前来店予約に関して
混雑緩和のため、ご来店には一部予約枠を設ける予定です。詳細は後日発表いたします。
▼お問い合わせ
ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター
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なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。
http://www.universal-music.co.jp/faq/
受付：平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)
※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。
※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。