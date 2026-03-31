きょう（３１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比８２２円安の５万１０６３円と大幅安で４日続落。相変わらずニュースフローに振り回され、上下に揺れまくる地合いに投資家がついて行くのも容易ではない。ほとんど前方のレールが見えない暗闇のジェットコースター相場が続いている。きょうは、朝方取引開始前の日経２２５先物の動向をみればゲンナリするよりなかったが、実際日経平均