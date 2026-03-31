福山市の男性がＳＮＳでＡＩ投資の話を持ち掛けられ、現金約３４００万円をだまし取られる事件がありました。 警察によりますと福山市内に住む７０代の男性は去年１０月以降、ＳＮＳで金融アナリストを名乗るアカウントなどからＡＩ投資の話を持ちかけられました。 男性は去年１２月末ごろから３月にかけ、７回にわたり指定口座への振り込みや投資会社関係者を名乗る男３人に手渡しで現金約３４００万円を支払ったということです