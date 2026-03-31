ミニストップは、オリジナルのアイスクリーム商品を3月31日から4週連続で発売する。3月31日に「フローズンヨーグルトストロベリー」、4月7日に「チョコミント&クッキーモナカ」、4月14日に「ハロハロみたいなラムネアイスバー」、4月21日に「いちごジャム&バター風アイスバー」を発売する。また新商品発売に合わせて、4月6日から4月26日までの間、ミニストップオリジナルのアイスクリーム「フローズンヨーグルト」を通常本