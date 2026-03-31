4週連続で新作アイスが登場!「ハロハロ」モチーフのラムネアイスバーなど/4月6日〜26日は「フローズンヨーグルト」が20円引きに【ミニストップ】
ミニストップは、オリジナルのアイスクリーム商品を3月31日から4週連続で発売する。
3月31日に「フローズンヨーグルトストロベリー」、4月7日に「チョコミント&クッキーモナカ」、4月14日に「ハロハロみたいなラムネアイスバー」、4月21日に「いちごジャム&バター風アイスバー」を発売する。
また新商品発売に合わせて、4月6日から4月26日までの間、ミニストップオリジナルのアイスクリーム「フローズンヨーグルト」を通常本体価格から20円引で販売する。
【商品画像はこちら】いちごの果肉感にこだわったフローズンヨーグルト、ミニストップの人気商品「ハロハロ」をモチーフにしたラムネアイスバーなど◆フローズンヨーグルトストロベリー
価格:168円(税込価格181.44円)
発売日:3月31日
ミニストップ創業以来人気の、ミニストップオリジナル商品「フローズンヨーグルト」の新フレーバー。いちご果汁･果肉を配合し、つぶつぶ食感を楽しめるフローズンヨーグルトに仕立てた。いちごの食感に加え、乳酸菌入りヨーグルト本来の酸味を生かした、爽やかな味わい。◆チョコミント&クッキーモナカ
価格:220円(税込価格237.60円)
発売日:4月7日
内側のブラッククッキーとチョココーティングのザクザクとした食感に、爽やかなミントの風味を組み合わせ、気温が上がり始める時期にぴったりなモナカアイスに仕立てた。◆ハロハロみたいなラムネアイスバー
価格:190円(税込価格205.20円)
発売日:4月14日
2024･2025年の人気商品が再登場する。ハロハロラムネをモチーフに、外側はソフトクリーム風アイス、内側は黄桃とナタデココ入りのラムネアイスを合わせた、爽やかなアイスバー。◆いちごジャム&バター風アイスバー
価格:120円(税込価格129.60円)
発売日:4月21日
いちごジャム&マーガリンをイメージし、コクのあるバター感といちごジャムをアイスで再現した。駄菓子感覚な、お手頃価格のアイスバー。〈4月6日〜26日はフローズンヨーグルトが20円引〉
新商品発売に合わせ、4月6日から26日までの間、ミニストップオリジナルのアイスクリーム「フローズンヨーグルト」を通常本体価格から20円引で販売する。
◆フローズンヨーグルト
【通常価格】
138円(税込価格149.04円)
【値引き後価格】
118円(税込価格127.44円)
ミニストップ創業以来一度も味を変えず、老若男女を問わずリピーターの多い商品。シャーベットタイプの口当たりや控えめなカロリーなどが好評だという。できるだけ素材の風味を生かすため、良質な原料にこだわり、安定剤･乳化剤を使わず、ヨーグルトの味をそのまま感じられるようにしている。
フローズンヨーグルト20円引 POP画像