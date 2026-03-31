【モデルプレス＝2026/03/31】タレントの辻希美が3月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子2人分の手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「詰め方が参考になる」タコさんウインナー＆カレーご飯など詰めた次男部活弁当◆辻希美、昊空くん＆幸空くんへの手作り弁当披露辻は「そっちゃん部活弁当」と記し、部活動に励む次男の昊空（そら）くんに作った弁当の写真を投稿。カレーがのったご飯に、花やタコの形に飾