MBSの情報・バラエティー番組『せやねん！』（毎週土曜前9：25※関西ローカル）がこのほど、公式Xで28日放送をもってレギュラーのお笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）が卒業したことを報告した。【写真】卒業するカベポスターを囲んで出演者集合ショットを公開した『せやねん！』「ダブルヒガシさんに続きカベポスターさんも今日をもって卒業」と報告。「長時間ロケで大変な事も多かったと思いますその分