MBS『せやねん！』カベポスターが卒業 出演者と集合ショット「ジョックロックさんあとは頼んだ！」
MBSの情報・バラエティー番組『せやねん！』（毎週土曜 前9：25 ※関西ローカル）がこのほど、公式Xで28日放送をもってレギュラーのお笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）が卒業したことを報告した。
【写真】卒業するカベポスターを囲んで出演者集合ショットを公開した『せやねん！』
「ダブルヒガシさんに続きカベポスターさんも今日をもって卒業」と報告。「長時間ロケで大変な事も多かったと思います その分、東京で花咲くよう応援しています」とエールを送った。
このポストに浜田が反応。「ニッチな半ニッチからご縁旅までせやねん3年間ありがとうございました！ヒッチハイクさせてもらった皆さんほんまに感謝です！ですが東京へは新幹線で行きたいと思います！またせやねんにでかい顔して帰って来られるように頑張ります！」と感謝と意気込みを伝え、「ジョックロックさんあとは頼んだ！」とつづった。
【写真】卒業するカベポスターを囲んで出演者集合ショットを公開した『せやねん！』
「ダブルヒガシさんに続きカベポスターさんも今日をもって卒業」と報告。「長時間ロケで大変な事も多かったと思います その分、東京で花咲くよう応援しています」とエールを送った。
このポストに浜田が反応。「ニッチな半ニッチからご縁旅までせやねん3年間ありがとうございました！ヒッチハイクさせてもらった皆さんほんまに感謝です！ですが東京へは新幹線で行きたいと思います！またせやねんにでかい顔して帰って来られるように頑張ります！」と感謝と意気込みを伝え、「ジョックロックさんあとは頼んだ！」とつづった。