ボスニア・ヘルツェゴビナ代表を率いるセルゲイ・バルバレス監督が、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ決勝のイタリア代表戦に向けて意気込みを語った。30日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同指揮官のコメントを伝えている。欧州予選グループHで惜しくもオーストリア代表に及ばず2位で終わったボスニア・ヘルツェゴビナ。プレーオフに回ると、ウェールズ代表とのパスA準決勝では、PK戦までもつれた結