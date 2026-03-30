イタリア撃破で12年ぶりの本大会出場なるか…ボスニア・ヘルツェゴビナ指揮官が“1点”の重みを強調「先制したら守備を固める」

イタリア撃破で12年ぶりの本大会出場なるか…ボスニア・ヘルツェゴビナ指揮官が“1点”の重みを強調「先制したら守備を固める」