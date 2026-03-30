ポメラニアンといえば小さくて可愛らしいイメージがありますが、なかには小型犬とは思えないほど大きくたくましく成長する子もいるようで…？巨大なポメラニアンの姿に衝撃を受ける人が続出し、投稿は記事執筆時点で23万7000回再生を突破しています。 【動画：『ポメラニアン…？』もはや小型犬とは思えない『巨大すぎる光景』】 巨大すぎるポメラニアン！？ TikTokアカウント「kimslloo」に投稿されたのは、サーク