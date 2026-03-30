ポメラニアンといえば小さくて可愛らしいイメージがありますが、なかには小型犬とは思えないほど大きくたくましく成長する子もいるようで…？巨大なポメラニアンの姿に衝撃を受ける人が続出し、投稿は記事執筆時点で23万7000回再生を突破しています。

【動画：『ポメラニアン…？』もはや小型犬とは思えない『巨大すぎる光景』】

巨大すぎるポメラニアン！？

TikTokアカウント「kimslloo」に投稿されたのは、サークルの中で過ごしているポメラニアンの「ハピ」ちゃんのお姿。小型犬が大きめのサークルに入っていると、スペースが余り過ぎていて余計にちまっとして見えるものですが、ハピちゃんの場合は違います。

なんとハピちゃんは体重が12kgもあり、大きめのサークルにちょうどよく収まっているのです！ポメラニアンは小型犬の中でも特に小柄で、成犬時の平均体重は1.5～3kg程度といわれています。つまりハピちゃんは、一般的なポメラニアンの4倍以上のサイズということ。

ずっとハピちゃんの成長を見守ってきた飼い主さんも、優雅にお水を飲む姿を眺めながら「ポメのデカさじゃないね？」と改めて衝撃を受けたのでした…。

唯一無二の姿に困惑と称賛の声が続々

ハピちゃんの巨大すぎる姿には、「ぽ、ポメ……？？？」「え、嘘でしょ。笑」「わぉ！デカイ」「びっくりしました」と困惑する人や驚愕する人が続出！「茶色いスピッツみたいですね笑」「スピッツ超えてサモエドに近くて草」というように、違う犬種に見えるという声も。

そしてそんなハピちゃんに唯一無二の魅力を感じた方も多いようで、「可愛すぎる」「抱きしめたい」「ポメ界の王って感じやね」「かっこいい」といった称賛のコメントも寄せられることとなりました。

実は赤ちゃんのように甘えん坊

飼い主さんと一緒にお買い物に行った時は、当たり前のように大型犬用カートに乗せられてしまうというハピちゃん。体が大きいので頼もしく見えますが、実はとても甘えん坊なのだとか。飼い主さんにお腹を撫でてもらいながら眠る姿は、まるで大きな赤ちゃんのよう…！

これからもハピちゃんはその愛くるしい姿で人々に笑顔と癒しを届け、デカポメの魅力を広めてくれることでしょう。

ハピちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kimslloo」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kimslloo」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。