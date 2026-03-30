フィギュアスケート選手でミラノ・コルティナオリンピック団体戦銀メダルの吉田唄菜（22）が3月30日、Instagramを更新。坂本花織（25）らとのダンス動画を投稿した。 【画像】浅田舞の黒ワンピース姿に視線集中凛とした佇まいに「圧倒されそうな美貌にKO」「めちゃめちゃ素敵です」 「スーパーケオリタイム with チームジャパンガールズ」と投稿されたのは、吉田と坂本、長岡柚奈（20