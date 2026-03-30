フィギュアスケート選手でミラノ・コルティナオリンピック団体戦銀メダルの吉田唄菜（22）が3月30日、Instagramを更新。坂本花織（25）らとのダンス動画を投稿した。

【画像】浅田舞の黒ワンピース姿に視線集中 凛とした佇まいに「圧倒されそうな美貌にKO」「めちゃめちゃ素敵です」

「スーパーケオリタイム with チームジャパンガールズ」と投稿されたのは、吉田と坂本、長岡柚奈（20）、中井亜美（17）、千葉百⾳（20）ら5選手がカメラに向かって踊るダンス動画。韓国ガールズグループ・aespaの曲に合わせ、王冠をかぶった坂本がカメラに向かって笑顔でポーズを決めた。坂本は世界選手権で優勝を飾り、現役引退を表明している。

【画像】カメラに向かってポーズを決める坂本花織（画像は吉田唄菜 Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「みんな可愛い！」「そしてみんな身体能力めっちゃ高い！！」「豪華メンバー」「最高すぎます」「可愛くて可愛くて可愛くて可愛くて可愛くて目が足りん」「やばかわいくて滅」といったコメントが寄せられた。