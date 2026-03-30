中国メディアの界面新聞によると、回転すしチェーンの金匠寿司は29日、浙江省杭州市浜江区内にある店舗にネズミが侵入した件についておわびする声明を発表した。声明によると、同日午後4時26分、1匹のネズミが店内に侵入したことを受け、遅滞なく防犯カメラの映像を確認して状況を把握し、専門の駆除業者に連絡して現場の全面的な調査を行った。同日のすべての食材を廃棄し、食事をしていた客に対しては無料として秩序正しく退店し