ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」は２９日、最終回を迎えた。政治家・真北弥一（市川團十郎）は逮捕され、合六の組織も壊滅。警察内部のスパイも明らかになったが、ネットではランパブ好きのあの上司に「疑ってゴメン」の声が殺到した。弥一の味方だと思われた警察監察官の弟・正親（伊藤英明）は、やはり早瀬・儀堂（鈴木亮平）の味方だった。１００億円受け渡しの場に兄を引っ張り出し、見事逮捕。早瀬・儀堂は合六（北村有起哉