ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」は２９日、最終回を迎えた。政治家・真北弥一（市川團十郎）は逮捕され、合六の組織も壊滅。警察内部のスパイも明らかになったが、ネットではランパブ好きのあの上司に「疑ってゴメン」の声が殺到した。

弥一の味方だと思われた警察監察官の弟・正親（伊藤英明）は、やはり早瀬・儀堂（鈴木亮平）の味方だった。１００億円受け渡しの場に兄を引っ張り出し、見事逮捕。早瀬・儀堂は合六（北村有起哉）を確保し、捕まっている家族を解放しろと迫るも、合六は間もなく家に火がつくと言い出す。早瀬・儀堂は警察の足立（蒔田彩珠）に「すぐに踏み込め！」と電話連絡。だが、足立の同僚・寺本（中川大輔）が実は合六のスパイ。「オンカジで沼って抜けられなくなって」という理由で、スパイ行為をしていたという。

その寺本が火をつけようとしたが、寸でのところで早瀬・儀堂が突入し火事は免れた。寺本は逮捕。上司である三上（池田鉄洋）は早瀬・儀堂にも手錠をかける。連行される早瀬・儀堂は、やはり逮捕された夏海・一香（戸田恵梨香）を妹に会わせてやってほしいと三上に頼むも、三上は「ふざけるな！このニセモノが！」とブチギレ。そのまま早瀬・儀堂をパトカーに押し込む。

この三上について、ネットでは三上こそ合六のスパイなのでは？と疑う声が多数上がっていた。結果、単なるランパブ好きな警察官だったことになり、ネットは「三上係長、ずっとうっすら黙っててマジすまん。ランパブのこと黙っとくから許して欲しい」「まさかランパブが隠語じゃなくて本当にただのランパブ好きおじさんだったとは笑」「三上係長めっちゃ怪しかったけど、ただランパブに行ってるのバレたくないだけだったんだｗ」「三上係長、ごめんランパブからずーっと疑ってたわ」「疑ってごめんなさい！ランパブは本当に行ってたんだな！」など謝罪と驚きの声が上がっていた。