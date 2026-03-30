きょう30日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャル（後7：00）のタイムテーブルが、同番組の公式サイトで公開となった。【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも同放送には、Mr.Children、EXILE、King Gnu、M!LK、乃木坂46、CANDY TUNEらが出演。さらに、JUJUやLittle Glee Monsterによる特別企画「名曲ライブ！ライブ！」も実施されるほか、M!LKの楽曲「好きすぎ