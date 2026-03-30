30日放送『CDTV』春の4時間スペシャル タイムテーブル公開【アーティスト＆歌唱曲一覧】
30日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャル（後7：00）のタイムテーブルが、同番組の公式サイトで公開となった。
【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも
同放送には、Mr.Children、EXILE、King Gnu、M!LK、乃木坂46、CANDY TUNEらが出演。さらに、JUJUやLittle Glee Monsterによる特別企画「名曲ライブ！ライブ！」も実施されるほか、M!LKの楽曲「好きすぎて滅！」にあわせた「踊ってみた企画」には、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、KID PHENOMENON、Girls2のメンバーが参加する。幅広いジャンルのアーティストと企画で構成された、見どころ満載の内容となっている。
■タイムテーブル（※50音順）
【午後7時台】
＝LOVE「とくべチュ、して」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
【名曲ライブ！ライブ！】
JUJU「If We Hold On Together」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
【午後8時台】
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」
EXILE「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」
超ときめき▽（ハート）宣伝部「どりーむじゃんぼ！」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
レミオロメン「さあはじめよう」
【午後9時台】
aoen「秒で落ちた」
EXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」
King Gnu「AIZO」
Tama （Hysteric Blue）「春 〜spring〜」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
M!LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」
【踊ってみた企画】「好きすぎて滅！」（M!LK）
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE／FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2）
【午後10時台】
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
乃木坂46「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも
同放送には、Mr.Children、EXILE、King Gnu、M!LK、乃木坂46、CANDY TUNEらが出演。さらに、JUJUやLittle Glee Monsterによる特別企画「名曲ライブ！ライブ！」も実施されるほか、M!LKの楽曲「好きすぎて滅！」にあわせた「踊ってみた企画」には、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、KID PHENOMENON、Girls2のメンバーが参加する。幅広いジャンルのアーティストと企画で構成された、見どころ満載の内容となっている。
【午後7時台】
＝LOVE「とくべチュ、して」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
【名曲ライブ！ライブ！】
JUJU「If We Hold On Together」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
【午後8時台】
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」
EXILE「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」
超ときめき▽（ハート）宣伝部「どりーむじゃんぼ！」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
レミオロメン「さあはじめよう」
【午後9時台】
aoen「秒で落ちた」
EXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」
King Gnu「AIZO」
Tama （Hysteric Blue）「春 〜spring〜」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
M!LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」
【踊ってみた企画】「好きすぎて滅！」（M!LK）
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE／FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2）
【午後10時台】
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
乃木坂46「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」