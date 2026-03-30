◇プロボクシング東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチプロボクシング東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）による“世紀の一戦”が行われる、5月2日の東京ドーム興行アンダーカードの会見が30日、横浜市内のホテルで行われた。東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10