◇プロボクシング東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ プロボクシング東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）による“世紀の一戦”が行われる、5月2日の東京ドーム興行アンダーカードの会見が30日、横浜市内のホテルで行われた。

東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦で激突する、王者・田中空（24＝大橋）と元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック同級王者・佐々木尽（24＝八王子中屋）も登壇。デビューから5連続KO勝利で、次戦が2度目の防衛戦となる“ハマのタイソン”田中は「自分より先にプロでやっていて、早く追いつきたい気持ちでやってきた。やっと戦える位置まで来られたことをうれしく思う。面白い試合がでるように頑張りたい」と意気込んだ。

対する佐々木は「大空に雷を落としにやってまいりました」とあいさつすると「まずは曇りにして、雨を降らして、雷で打ち抜いてやろうと思います」と真顔で宣戦布告。「田中選手って大空とか青空とか、トランクスも青じゃないですか？そういうイメージがあるんで、自分は宇宙でその上を行ってエイリアンみたいな。曇りにさせて雨で崩して雷でKOするイメージ」と“佐々木節”を響かせた。

昨年6月、世界初挑戦でWBO王者だったブライアン・ノーマン（米国）に5回KO負け。今年2月の再起戦では2回TKO勝ちし、再起に成功。ノーマン戦以来、約11カ月ぶりのタイトル挑戦に向けてはSNSで新愛称を募集。約1000件の問い合わせの中から「ザ・ムービー」を選出したこと明かした。

「意味は物語。負けても勝っても魅せる試合をしたいので。意味が深くて、めっちゃいいと思った。分かります？」。固まる報道陣を前にしても、お構いなしで熱弁を振るいながら「だんだんダサいと言われたら今後は分からないが、一つのショーを見せたい。定着したらボクシングの世界を飛び越えると思う」と笑みを広げた。

再起戦でマーロン・パニアモーガン（31＝フィリピン）に2回TKO勝ちした一戦のショート動画はSNSで“大バズり”。先月20日からは米ラスベガスでスパーリング合宿を行った際には現地ホテルのロビーでは「ジン！」と声をかけられたという。「有名なアーティストよりも再生回数が多かった」とうれしそうに話しながら「次は技術の高い、濃い打ち合いになると思う。楽しみで仕方ない。自信はある」と東京ドームを盛り上げる覚悟を口にした。

同興行はNTTドコモの映像配信サービス「Lemino ペイ・パー・ビュー」で独占生配信される。当日の試合カードは以下のとおり。

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）