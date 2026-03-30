「InRed」の7月号に、ゼスプリのキウイブラザーズとコラボしたエコバッグが登場。3月30日から予約受付がスタートします!＼ みんなにお知らせ🥝 /. 「InRed」7月号の特別付録で、今年はレッドのぬいぐるみエコバッグが登場するよ💓. 🗓️予約開始: 3月30日(月) 📱予約場所: 宝島チャンネル、Amazon、セブンネットショッピング. 甘くておいしいルビーレッドキウイも、全国のお店に順次お届けし