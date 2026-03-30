回転寿司チェーン「くら寿司」にて、劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』の公開を記念し、「名探偵コナン」とコラボしたキャンペーンを開催。「名探偵コナン」に登場するキャラクターをイメージしたメニューが新たに発売されるほか、“謎解き”で豪華賞品が手に入る企画も実施されます☆ くら寿司 劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』コラボキャンペーン 開催期間：2026年4月3日（金）〜5月14日（