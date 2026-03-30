回転寿司チェーン「くら寿司」にて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、「名探偵コナン」とコラボしたキャンペーンを開催。

「名探偵コナン」に登場するキャラクターをイメージしたメニューが新たに発売されるほか、“謎解き”で豪華賞品が手に入る企画も実施されます☆

くら寿司 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボキャンペーン

開催期間：2026年4月3日（金）〜5月14日（木）

販売店舗：全国のくら寿司店舗

※一部店舗では実施していない場合があります

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

1994年から週刊少年サンデーに連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメで、原作となるコミックスの単行本は全世界累計部数が2億7,000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する作品である「名探偵コナン」

毎年恒例となったくら寿司での「名探偵コナン」コラボは、過去実施されてきた、さまざまなコンテンツとのコラボの中でも、史上最多となる15回目を数え、今回は劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して行われます。

キャンペーンでは、「名探偵コナン」に登場するキャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。

“江戸川コナン”が使用する蝶ネクタイ型変声機のピックが付いたメニューや、劇場版に登場する「萩原千速」と「横溝重悟」をイメージしたメニューなどが楽しめます。

また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場。

さらに、第1弾、第2弾、第3弾の計3回にわたり、税込み2,500円のお会計ごとに、クリアファイルやラバーコースター、クッションチャームなど貴重なオリジナルグッズが先着でプレゼントされます。

加えて、謎解きにチャレンジすると限定賞品などが当たる特別企画も実施。

店内の回転レーンに流れる手がかりを使って全ての謎を解き応募することで、抽選で豪華賞品がプレゼントされます☆

江戸川コナンのトリックまぐろ

価格：300円

販売期間：2026年4月3日（金）〜5月14日（木）

持ち帰り：不可

「江戸川コナン」が付けている赤色の蝶ネクタイをイメージした「江戸川コナンのトリックまぐろ」

熟成まぐろの下にねぎまぐろが隠れていることから、“トリックまぐろ”と名付けられました。

「江戸川コナンのトリックまぐろ」には、蝶ネクタイ型変声機のピック付きです☆

千速と重悟のコーヒーミルクフロート

価格：480円

販売期間：4月3日（金）〜5月14日（木）

持ち帰り：不可

白バイ隊員の「萩原千速」をイメージし、ホイップとバニラアイスで白色を表現した「千速と重悟のコーヒーミルクフロート」

また「横溝重悟」がブラックコーヒーをよく飲んでいることから、コーヒーゼリー、コーヒーパウダーを使用しており、下層のコーヒーゼリーの苦みに、ミルクのやさしい甘さが加わります。

混ぜることでコーヒーパウダーが溶け出し、苦みと甘みの味わいの変化も楽しめるドリンクです。

松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ

価格：480円

販売期間：4月3日（金）〜5月14日（木）

持ち帰り：不可

「松田陣平」をイメージし、少しビターなチョコを使用した「松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ」

「荻原研二」の優しいイメージはミルクホイップ、いちごソースの優しい色合いで表現されています。

チョコフレーク、チョコプリンで軽やかなチョコの風味を、カットスポンジとミルクホイップでやさしい甘さとふんわり食感を加プラス。

チョコの味わいと甘酸っぱいベリーが織りなす、唯一無二の相棒（バディ）感を楽しめます。

「ビッくらポン！」くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズ

実施期間：2026年4月3日（金）〜5月14日（木）※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」で当たりが出ると、ラバーチャームや缶バッジ、マグネットシートなどがもらえます。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」を楽しめます

ラバーチャーム

種類：全8種

デフォルメキャラクターがデザインされたラバーチャーム。

「江戸川コナン」や「毛利蘭」「灰原哀」「世良真純」「萩原千速」「横溝重悟」「萩原研二」「松田陣平」の中からいずれか1種がランダムでもらえます。

缶バッジ

種類：全8種

お寿司をイメージした正装に身を包んだキャラクターが描かれた缶バッジ。

背景にレイアウトされたレース柄や、キャラクターをイメージしたカラーリングもおしゃれです。

マグネットシート2個セット

種類：全8種

2個セットになった、マグネットタイプのシート。

「江戸川コナン＆萩原千速」や「服部平次＆怪盗キッド」など全8柄がラインナップされています。

くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

実施期間：

・第1弾：2026年4月3日（金）〜無くなり次第終了

・第2弾：2026年4月17日（金）〜無くなり次第終了

・第3弾：2026年5月1日（金）〜無くなり次第終了

種類：各全4種

数量：合計で先着各28万名限定

第1弾、第2弾、第3弾の計3回にわたり実施される、オリジナルグッズプレゼントキャンペーン。

税込み2,500円のお会計ごとに、クリアファイルやラバーコースター、クッションチャームなど貴重なオリジナルグッズが先着でプレゼントされます。

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外）

第1弾：A4クリアファイル

実施期間：2026年4月3日（金）〜無くなり次第終了

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のアートを使用した、A4サイズのクリアファイル・。

劇中で活躍するキャラクターがデザインされた、全4種のクリアファイルが展開されます。ｌ

第2弾：ラバーコースター

実施期間：2026年4月17日（金）〜無くなり次第終了

「江戸川コナン＆毛利蘭」や「萩原千速＆横溝重悟」たちのペアアートが楽しめるラバーコースター。

かわいいタッチで描かれたキャラクターたちと一緒にカフェタイムを過ごすことができます。

第3弾：クッションチャーム

実施期間：2026年5月1日（金）〜無くなり次第終了

お寿司をイメージした正装に身を包んだキャラクターたちをレイアウトしたラバーチャーム。

オモテ、ウラ面で異なるキャラクターがデザインされているのもポイントです。

謎解きをして「名探偵コナン」のオリジナルグッズをゲット

開始時間：2026年4月3日（金）10時〜

実施期間：2026年4月3日（金）〜5月14日（木）

実施店舗：「無添蔵」を除くくら寿司店舗

賞品・当選人数：

・A賞 江戸川コナン役高山みなみさん直筆サイン色紙 5名

・B賞 オリジナルマフラータオル 20名

・C賞 缶バッジセット 30名

謎解きにチャレンジすると限定賞品などが当たる特別企画を実施。

くら寿司公式サイトから参加し、店内の回転レーンに流れる手がかりを使って全ての謎を解いて、特設ページより回答ください。

店内飲食税込み2,500円以上のレシートを付けて応募することで、抽選で豪華賞品がプレゼントされます。

※謎解き企画の特設ページは、4月3日（金）10時からアクセス可能となります

※スマートフォンおよびタブレットから参加できます

※一部機種によっては利用できない場合があります

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』ストーリー

2026年4月10日（金）全国ロードショー

「江戸川コナン」と「毛利蘭」「鈴木園子」「毛利小五郎」は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていました。

すると「江戸川コナン」たちが乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する“謎の黒いバイク”。

そしてそれを追っていたのは、「毛利蘭」がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の「萩原千速」でした

しかし激しいカーチェイスの末、「萩原千速」のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃してしまいます。

その後、「江戸川コナン」たちが横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていました。

そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。

目的不明な暴走ですが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル「ルシファー」と呼び、追跡を続けます。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのでしょうか――

そしてなぜか「萩原千速」の脳裏によぎる、弟「萩原研二」とその同期「松田陣平」との記憶…

旋風巻き起こす史上最速バトルミステリーが、いざ開戦します！！

「名探偵コナン」ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なコラボ企画。

くら寿司にて2026年4月3日より期間限定で開催される、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボキャンペーンの紹介でした☆

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了となります

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