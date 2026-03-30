ベリーグッドマンが、新曲「グッドモーニング」を4月15日(水)に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、本日3月30日(月)より放送がスタートした読売テレビ『テッパン朝ライブ じゅーっと！』のテーマソングとして書き下ろしされた楽曲。レーベル・TEPPAN MUSIC所属のベリーグッドマンが日常の朝に元気を届ける、爽やかさと熱さを兼ね備えた朝にテッパンな1曲に仕上がっている。同局ではこれまでも楽曲の制作風景や一部音源がオ