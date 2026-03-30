ベリーグッドマンが、新曲「グッドモーニング」を4月15日(水)に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、本日3月30日(月)より放送がスタートした読売テレビ『テッパン朝ライブ じゅーっと！』のテーマソングとして書き下ろしされた楽曲。レーベル・TEPPAN MUSIC所属のベリーグッドマンが日常の朝に元気を届ける、爽やかさと熱さを兼ね備えた朝にテッパンな1曲に仕上がっている。

同局ではこれまでも楽曲の制作風景や一部音源がオンエアされていたが、3月30日(月)の初回放送では、ベリーグッドマンがゲスト出演し、「グッドモーニング」を初歌唱。あわせて今作のリリースも発表された。

ベリーグッドマンはメジャーデビュー10周年企画として、4月1日(水)から1年にわたり毎月セルフカバー楽曲を配信リリースしていく。第1弾楽曲には自身を代表する応援歌「ライオン」が決定しており、来月以降のセルフカバーにも注目が集まるところだ。

■配信シングル「グッドモーニング」

2026年4月15日(水)リリース

Pre-add/Pre-save https://teppan.lnk.to/pre_goodmorning

■メジャーデビュー10周年企画 第1弾配信シングル

「ライオン (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」

2026年4月1日(水)リリース

Pre-add/Pre-save https://teppan.lnk.to/pre_lion_10thanniversaryver