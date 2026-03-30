ベリーグッドマン、朝にテッパンな新曲「グッドモーニング」配信リリース決定
ベリーグッドマンが、新曲「グッドモーニング」を4月15日(水)に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、本日3月30日(月)より放送がスタートした読売テレビ『テッパン朝ライブ じゅーっと！』のテーマソングとして書き下ろしされた楽曲。レーベル・TEPPAN MUSIC所属のベリーグッドマンが日常の朝に元気を届ける、爽やかさと熱さを兼ね備えた朝にテッパンな1曲に仕上がっている。
同局ではこれまでも楽曲の制作風景や一部音源がオンエアされていたが、3月30日(月)の初回放送では、ベリーグッドマンがゲスト出演し、「グッドモーニング」を初歌唱。あわせて今作のリリースも発表された。
ベリーグッドマンはメジャーデビュー10周年企画として、4月1日(水)から1年にわたり毎月セルフカバー楽曲を配信リリースしていく。第1弾楽曲には自身を代表する応援歌「ライオン」が決定しており、来月以降のセルフカバーにも注目が集まるところだ。
■読売テレビ『テッパン朝ライブ じゅーっと！』
https://www.ytv.co.jp/juutto/
放送日時：毎週月〜金曜 AM5:00〜
■配信シングル「グッドモーニング」
2026年4月15日(水)リリース
Pre-add/Pre-save https://teppan.lnk.to/pre_goodmorning
■メジャーデビュー10周年企画 第1弾配信シングル
「ライオン (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」
2026年4月1日(水)リリース
Pre-add/Pre-save https://teppan.lnk.to/pre_lion_10thanniversaryver
◾️＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン “Party Monster” TOUR 2026 〜応援歌もやるよ〜＞
2026年
5/9（土）大阪・東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール
5/23（土）宮城・SENDAI GIGS
5/24（日）福島・郡山Hip Shot Japan
5/30（土）岡山・倉敷市芸文館
5/31（日）香川・レクザムホール(香川県県民ホール)小ホール
6/6（土）鹿児島・鹿児島ＣＡＰＡＲＶＯ
6/7（日）宮崎・宮崎FLOOR
6/13（土）神奈川・横浜BAYSIS
6/14（日）千葉・柏PALOOZA
6/20（土）静岡・静岡グランシップ中ホール・大地
6/21（日）茨城・取手市民会館
6/27（土）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂
6/28（日）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール
7/4（土）熊本・熊本城ホール シビックホール
7/5（日）福岡・福岡国際会議場メインホール
7/11（土）大阪・NHK大阪ホール
7/12（土）大阪・NHK大阪ホール
7/18（土）京都・文化パルク城陽 プラムホール
7/19（日）奈良・なら100年会館 大ホール
8/1（土）北海道・札幌ペニーレーン24
8/2（日）北海道・旭川CASINO DRIVE
8/8（土）山梨・甲府CONVICTION
8/9（日）長野・長野CLUB JUNK BOX
8/15（土）兵庫・神戸国際会館こくさいホール
8/16（日）石川・金沢市文化ホール
8/23（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA
9/13（日）沖縄・パレット市民劇場
詳細：https://berrygoodman.com/contents/1042850