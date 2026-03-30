5人組グループ・SUPER EIGHTが出演する「チョコモナカジャンボ」の新テレビCM『ジャンボファクトリー』篇が、30日から放映される。これに合わせ、インタビューとメイキング映像が公開された。【動画】SUPER EIGHTはミニサイズに！新ＣＭ＆メイキング森永製菓のイメージキャラクターを務める同グループ。新CMでは小さくなったメンバーたちがモナカでできた工場「ジャンボファクトリー」のベルトコンベアに乗り、「チョコモナカ