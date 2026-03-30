SUPER EIGHT、ベルトコンベアに乗って工場見学 横山裕がこだわり明かすと丸山隆平「飲めへんかったのに？」といじりも
5人組グループ・SUPER EIGHTが出演する「チョコモナカジャンボ」の新テレビCM『ジャンボファクトリー』篇が、30日から放映される。これに合わせ、インタビューとメイキング映像が公開された。
【動画】SUPER EIGHTはミニサイズに！新ＣＭ＆メイキング
森永製菓のイメージキャラクターを務める同グループ。新CMでは小さくなったメンバーたちがモナカでできた工場「ジャンボファクトリー」のベルトコンベアに乗り、「チョコモナカジャンボ」ができるまでの工程を見学する。目の前でモナカの内側にチョコがコーティングされていく工程を見た安田章大はリズミカルに動きながら「チョコの霧！」と声を上げる。続いて、大倉忠義が1層目のクリームにチョコが降りかかる工程を「チョコの滝」と傘をさしながら紹介。丸山隆平は「おふとんクリーム！」と言いながら、手の動きで2層目のふわふわクリームを表現。「チョコモナカジャンボ」ができあがるまでの工程を追いながら、メンバーたちがおいしさを伝える内容になっている。
撮影現場は、スタッフ一同の拍手に迎えられ、「お願いします！」と挨拶してスタジオ入りしたメンバーたち。監督からCM企画の説明を真剣な表情で受けた後、それぞれ「チョコモナカジャンボ」を手にグラフィック撮影を行った。工場内のシーンはグリーンバックのスタジオで撮影。まるで目の前に「チョコモナカジャンボ」があるかのように演じる横山と村上の息ぴったりに掛け合う。さらに、「ふわふわおふとんクリーム！」と言いながら飛び込もうとする丸山を安田と大倉が止めるシーンでは、丸山のコミカルな動きに思わず笑いがこぼれる一幕も。また、最後に「チョコモナカジャンボ」にかぶりつくカットをチェックしている際には、横山が丸山を見て「お前、貫禄出てきたな、ほんまに」と思わずコメント。それに対して、丸山が笑顔を見せる場面もあり、撮影は終始和やかな雰囲気の中で終了した。
撮影後のインタビューでは、9年目となるCM撮影の感想として村上信五が「我々のセリフの揃い方が見どころ」とコメント。横山裕も「チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる。撮影が1時間巻いております！」と被せるように語り、撮影が順調に進んでいる様子を明かした。また、新生活でチャレンジしたいことについて丸山隆は「MCにチャレンジしたい」、村上は「なんか資格取ったろうかなと思って。こうなったら本格的なやつ」と、それぞれ挑戦してみたいことを口にした。
メイキング映像では、メンバーが工場を見学するシーンをグリーンバックで撮影。まるで目の前に「チョコモナカジャンボ」があるかのように演じる姿や、息の合った動き、掛け合いが注目となっている。
■撮影後インタビュー
――CM を撮影してみた感想・見どころを教えてください。
村上：今回は工場を舞台にしてますので、リアリティのある我々のご紹介と作られている過程、チョコモナカジャンボの美味しい理由っていうのがめっちゃリアリティをもってお届けできてると思います。
横山：もう9年やらしてもらってるんすよね。
安田：長いことお世話になってます。
横山：チョコモナカジャンボが旨なってます！
村上：あと我々のセリフの揃い方が、見どころですかね。
横山：チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる。撮影が1時間巻いております！
安田：順調やねぇ〜。
――今回の「工場」の前にも、チョコモナカジャンボのCM で「遺跡」「遊園地」「街」などさまざまなシチュエーションで撮影していますが、“いつかこんなシチュエーションをやってみたい”とかありますか？
村上：安くんどうですか？
安田：ありました。海！
村上：溶けませんか？ジャンボ、大丈夫ですか？
安田：溶けないのがまたウリってのがいいんじゃないすか？
村上：溶けるやろ、そりゃ。
丸山：暑い夏っていう意味でしょ？
村上：夏の暑いとこでね、海辺で食べる美味しいジャンボね。
丸山：海の家とかで、俺らが売ったりしてね。
安田：だから、海！
――最近「これだけは譲れない」という“自分の拘り”はありますか？
横山：コーヒーで生活してますよね。
丸山：コーヒー？あんなブラック飲めへんかったのに？
横山：だから、朝、昼はコーヒーのみです。
村上：間にジャンボは食べてますよ。
横山：そうなんすよ、ジャンボがあるから僕がいる。
丸山：チャーリー浜さんみたいやな。
安田：昭和の名言みたいやな。
横山：あなた（丸山）もそれこそ、こだわり強そうじゃないすか？
丸山：僕はもう揚げ物は必ず揚げたてで、よろしくお願いします。それこそホットスナックとかもですね、揚げたてでお願いしていいですか？って注文して5分、10分は平気で待ちますから。
――みなさんの“寝る時のルーティン”はありますか？
大倉：なるべく携帯は見ないように、寝る前のヨガみたいなん聞きながら。「力を入れてください」みたいな。
丸山：脱力してみたいな。
大倉：そう、脱力してくださいみたいなのを聞いてるといつの間にか寝てますね。
村上：メンバークリスマス会やるじゃないすか。ファンクラブの皆さんの中でやっている5人だけのやつで、僕、比較的安くんのプレゼント毎年当たって、寝具セットなんすけど、電気毛布、2024年にいただいたやつ。あれを、お風呂入る前に入れといて温めといて、そのまま入るっていう。めちゃくちゃ足が温い。これよう寝れます。
安田：いいですよね。
――もうすぐ新生活のシーズンですが、“新生活でチャレンジしたいこと”はありますか？
横山：なんかないんか？
村上：チャレンジ！
丸山：チャレンジ？MCにチャレンジしたいと思います。
横山：今年の目標な！
丸山：コトシハ、MC、ガンバリタイトオモッテマス。
大倉：カタコト（笑）
丸山：いや、一応去年から俺、ラジオ始まってんけどな、ひとり喋りやからMCじゃないのよ。だから頑張りたいと思います！
横山：いやいやいや、カメラ見て言えやお前。MC下手やのぉ。
丸山：村上さんは？
横山：あ、まわした。
村上：あ、ありがとうございます。勉強、なんか資格取ったろうかなと思って。こうなったら本格的なやつ。
丸山：ほうほうほうほう、どんな、ど、どんな？
村上：調べたらめちゃくちゃあるのよね。
横山：いやいや、資格なんかいっぱいありますよ。
村上：取れそうなやつ、1個は取れたらええなって。
横山：いいね、そうやって目標置くの。
【動画】SUPER EIGHTはミニサイズに！新ＣＭ＆メイキング
森永製菓のイメージキャラクターを務める同グループ。新CMでは小さくなったメンバーたちがモナカでできた工場「ジャンボファクトリー」のベルトコンベアに乗り、「チョコモナカジャンボ」ができるまでの工程を見学する。目の前でモナカの内側にチョコがコーティングされていく工程を見た安田章大はリズミカルに動きながら「チョコの霧！」と声を上げる。続いて、大倉忠義が1層目のクリームにチョコが降りかかる工程を「チョコの滝」と傘をさしながら紹介。丸山隆平は「おふとんクリーム！」と言いながら、手の動きで2層目のふわふわクリームを表現。「チョコモナカジャンボ」ができあがるまでの工程を追いながら、メンバーたちがおいしさを伝える内容になっている。
撮影後のインタビューでは、9年目となるCM撮影の感想として村上信五が「我々のセリフの揃い方が見どころ」とコメント。横山裕も「チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる。撮影が1時間巻いております！」と被せるように語り、撮影が順調に進んでいる様子を明かした。また、新生活でチャレンジしたいことについて丸山隆は「MCにチャレンジしたい」、村上は「なんか資格取ったろうかなと思って。こうなったら本格的なやつ」と、それぞれ挑戦してみたいことを口にした。
メイキング映像では、メンバーが工場を見学するシーンをグリーンバックで撮影。まるで目の前に「チョコモナカジャンボ」があるかのように演じる姿や、息の合った動き、掛け合いが注目となっている。
■撮影後インタビュー
――CM を撮影してみた感想・見どころを教えてください。
村上：今回は工場を舞台にしてますので、リアリティのある我々のご紹介と作られている過程、チョコモナカジャンボの美味しい理由っていうのがめっちゃリアリティをもってお届けできてると思います。
横山：もう9年やらしてもらってるんすよね。
安田：長いことお世話になってます。
横山：チョコモナカジャンボが旨なってます！
村上：あと我々のセリフの揃い方が、見どころですかね。
横山：チョコモナカジャンボも旨なってるし、俺らも上手なってる。撮影が1時間巻いております！
安田：順調やねぇ〜。
――今回の「工場」の前にも、チョコモナカジャンボのCM で「遺跡」「遊園地」「街」などさまざまなシチュエーションで撮影していますが、“いつかこんなシチュエーションをやってみたい”とかありますか？
村上：安くんどうですか？
安田：ありました。海！
村上：溶けませんか？ジャンボ、大丈夫ですか？
安田：溶けないのがまたウリってのがいいんじゃないすか？
村上：溶けるやろ、そりゃ。
丸山：暑い夏っていう意味でしょ？
村上：夏の暑いとこでね、海辺で食べる美味しいジャンボね。
丸山：海の家とかで、俺らが売ったりしてね。
安田：だから、海！
――最近「これだけは譲れない」という“自分の拘り”はありますか？
横山：コーヒーで生活してますよね。
丸山：コーヒー？あんなブラック飲めへんかったのに？
横山：だから、朝、昼はコーヒーのみです。
村上：間にジャンボは食べてますよ。
横山：そうなんすよ、ジャンボがあるから僕がいる。
丸山：チャーリー浜さんみたいやな。
安田：昭和の名言みたいやな。
横山：あなた（丸山）もそれこそ、こだわり強そうじゃないすか？
丸山：僕はもう揚げ物は必ず揚げたてで、よろしくお願いします。それこそホットスナックとかもですね、揚げたてでお願いしていいですか？って注文して5分、10分は平気で待ちますから。
――みなさんの“寝る時のルーティン”はありますか？
大倉：なるべく携帯は見ないように、寝る前のヨガみたいなん聞きながら。「力を入れてください」みたいな。
丸山：脱力してみたいな。
大倉：そう、脱力してくださいみたいなのを聞いてるといつの間にか寝てますね。
村上：メンバークリスマス会やるじゃないすか。ファンクラブの皆さんの中でやっている5人だけのやつで、僕、比較的安くんのプレゼント毎年当たって、寝具セットなんすけど、電気毛布、2024年にいただいたやつ。あれを、お風呂入る前に入れといて温めといて、そのまま入るっていう。めちゃくちゃ足が温い。これよう寝れます。
安田：いいですよね。
――もうすぐ新生活のシーズンですが、“新生活でチャレンジしたいこと”はありますか？
横山：なんかないんか？
村上：チャレンジ！
丸山：チャレンジ？MCにチャレンジしたいと思います。
横山：今年の目標な！
丸山：コトシハ、MC、ガンバリタイトオモッテマス。
大倉：カタコト（笑）
丸山：いや、一応去年から俺、ラジオ始まってんけどな、ひとり喋りやからMCじゃないのよ。だから頑張りたいと思います！
横山：いやいやいや、カメラ見て言えやお前。MC下手やのぉ。
丸山：村上さんは？
横山：あ、まわした。
村上：あ、ありがとうございます。勉強、なんか資格取ったろうかなと思って。こうなったら本格的なやつ。
丸山：ほうほうほうほう、どんな、ど、どんな？
村上：調べたらめちゃくちゃあるのよね。
横山：いやいや、資格なんかいっぱいありますよ。
村上：取れそうなやつ、1個は取れたらええなって。
横山：いいね、そうやって目標置くの。