3月29日、中山競馬場で行われたG3・マーチステークス（ハンデ・ダ1800m）は、8番人気のサンデーファンデーが快勝。59kg斤量の影響もなく抜群の手応えで抜け出した。上位人気馬は馬券圏内に絡むことは出来ず波乱の決着となった。マーチステークス、勝利ジョッキーコメント1着サンデーファンデー角田大和騎手「父親と共にお世話になっているオーナーで、前走2着の悔しい結果をバネに、1着で帰って来れて嬉しいです。前回と同様外