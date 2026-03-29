3月29日、中山競馬場で行われたG3・マーチステークス（ハンデ・ダ1800m）は、8番人気のサンデーファンデーが快勝。59kg斤量の影響もなく抜群の手応えで抜け出した。上位人気馬は馬券圏内に絡むことは出来ず波乱の決着となった。

マーチステークス、勝利ジョッキーコメント

1着 サンデーファンデー

角田大和騎手

「父親と共にお世話になっているオーナーで、前走2着の悔しい結果をバネに、1着で帰って来れて嬉しいです。前回と同様外枠を引いたので、59kgの斤量もありますし、この馬の良さを活かすには、遅くても早くても1列目を取ろうと意識して出して行きました。すごく乗りやすい馬なので折り合いの心配はなかったのですが、ペースが遅いかなと思い、捲ってくる馬がいないか注意しながら4コーナーまで運びました。初めて乗せてもらった時はすごくズブくて、ポジションを取るのに苦労するイメージでしたが、前走から出して行かなくても馬が自分からポジションを取るようになりました。すごく競馬がしやすい馬です。乗せていただいた関係者含め、全ての人に感謝をして、この馬と共に成長できたらなと思います。サンデーファンデーの名前の通り、馬も、オーナーの方も、厩舎の方も、僕にとってもすごく楽しい日曜日にすることが出来ました。サンデーファンデーに感謝です！」

レース結果、詳細は下記のとおり。

3月29日、中山競馬場で行われた11R・マーチステークス（G3・4歳上オープン・ハンデ・ダ1800m）は、角田大和騎乗の8番人気、サンデーファンデー（牡6・栗東・東田明士）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に5番人気のアクションプラン（牡6・美浦・池上昌和）、3着に7番人気のブレイクフォース（牡7・美浦・中舘英二）が入った。勝ちタイムは1:51.2（稍重）。

1番人気で横山和生騎乗、オメガギネス（牡6・栗東・安田翔伍）は7着、2番人気で丹内祐次騎乗、ヴァルツァーシャル（牡7・美浦・高木登）は4着敗退。

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人気馬は総崩れ

角田大和騎乗の8番人気、サンデーファンデーが59kgの斤量も気にすることなく、鮮やかな抜け出しを見せた。同馬は重賞2勝目、鞍上の角田大和騎手は重賞初制覇を飾った。勝負どころから直線の入口にかけては鮮やかな押し上げだった。馬なりのまま絶好の手応えで進出。59kgの斤量も感じさせぬ手応えでそのまま抜け出し、後続を楽々振り切っていた。

サンデーファンデー 27戦7勝

（牡6・栗東・東田明士）

父：スズカコーズウェイ

母：ファーストレディ

母父：スマートボーイ

馬主：吉澤ホールディングス

生産者：グランド牧場

【全着順】

1着 サンデーファンデー 角田大和

2着 アクションプラン 荻野極

3着 ブレイクフォース 横山武史

4着 ヴァルツァーシャル 丹内祐次

5着 ミッキーヌチバナ 大野拓弥

6着 チュウワクリスエス 原田和真

7着 オメガギネス 横山和生

8着 ペイシャエス 木幡巧也

9着 バスタードサフラン 舟山瑠泉

10着 ショウナンライシン 柴田善臣

11着 ハナウマビーチ 石川裕紀人

12着 マテンロウスカイ 横山典弘

13着 コレペティトール 松岡正海

14着 ピュアキアン 吉田豊

15着 レヴォントゥレット M.ディー

出走取消 ハピ 津村明秀