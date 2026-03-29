Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。革靴で1日過ごすと、夕方には足の裏がじんじん痛みます。スニーカーに逃げたいけれど、取引先に行くのにカジュアルすぎるのも気が引ける。「ビジネスでも使える、けど足に優しい靴」をずっと探していました。サステナブル素材でミニマルデザイン、しかも軽量で撥水。望む条件が全部入った「ALLE