わんことにゃんこの仲睦まじいワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破し、「ずっと見ていられる」「なんやこの可愛い生き物たちは…」「幸せの無駄がないシーンw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：子猫が元保護犬のしっぽを『おもちゃと勘違いした』結果…可愛すぎて笑っちゃう『平和な光景』】 保護犬が尻尾を振っていたら… TikTokア