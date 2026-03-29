「王様のブランチ」（TBS系）のリポーターを務め、女優・モデルとしても活躍する冴木柚葉さんが、4月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」（税込み2200円）に登場します。【写真】ふんわり美バスト＆色白陶器肌の冴木柚葉さんがスポブラ姿に！「王様のブランチ」でのレギュラーリポーターをはじめ、映画やドラマ出演など、さまざまなジャンルで活躍を続け冴木さん。今回は「生命力」をテーマにした撮影に臨み