【新華社大慶3月29日】中国エネルギー大手、中国石油天然気集団（CNPC）傘下の中国石油大慶油田はここ数年、重要なエネルギー生産拠点として、2030年までのCO2排出量の削減、60年までの実質ゼロを目指す「双炭（ダブルカーボン）」目標を着実に推進し、グリーン（環境配慮型）転換の新たなモデルを積極的に追求してきた。従来エネルギーの安定生産を維持しながら、太陽光発電、風力発電、地熱発電などの新エネルギー事業にも積極