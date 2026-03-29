X JAPANのYOSHIKIが29日、三重県・鈴鹿サーキットで開催された『2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース』（F1日本グランプリ）の決勝スタート前セレモニーに登場し、日本国歌「君が代」を演奏した。【写真多数】超スケール！ YOSHIKIが鈴鹿サーキットで日本国歌を演奏この日、鈴鹿サーキットは2009年のF1開催再開以降最多となる13万人を動員。世界180以上の国と地域で中継された。YOSHIKIが登場すると、