YOSHIKI、F1日本グランプリで国歌演奏

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　X JAPANのYOSHIKIが29日、三重県・鈴鹿サーキットで開催された『2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース』（F1日本グランプリ）の決勝スタート前セレモニーに登場し、日本国歌「君が代」を演奏した。

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　この日、鈴鹿サーキットは2009年のF1開催再開以降最多となる13万人を動員。世界180以上の国と地域で中継された。YOSHIKIが登場すると、会場からは地鳴りの様な歓声。決勝スタート直前、「君が代」がピアノとドラムによる特別アレンジで披露された。

　クラシックの静かな美しさを感じさせるピアノの旋律に続き、ドラムが加わることでロックの高揚感を帯び、決勝スタート直前の会場に張り詰めた緊張感と圧倒的な迫力をもたらした。演奏後には再び大歓声が沸き起こった。

　SNSでは「まさにこれは歴史的な演奏だ」「YOSHIKIアレンジ、F1のスタート前に合いすぎていて最高」など、国内外から多数の声。

　国歌演奏を終えたYOSHIKIは、その後ヘリコプターで鈴鹿サーキットを出発し、都内へ移動。4月に開催されるクラシカルコンサートのリハーサルに臨んだ。クラシカルコンサートは、4月3日・4日・5日の3日間、東京ガーデンシアターで開催される『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜―Tokyo 3 Nights 世界への第一章』で幕を開ける。