「歴史的な演奏だ」…YOSHIKI、鈴鹿サーキットで特別アレンジ「君が代」披露 『F1日本グランプリ』大観衆13万人
X JAPANのYOSHIKIが29日、三重県・鈴鹿サーキットで開催された『2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース』（F1日本グランプリ）の決勝スタート前セレモニーに登場し、日本国歌「君が代」を演奏した。
【写真多数】超スケール！ YOSHIKIが鈴鹿サーキットで日本国歌を演奏
この日、鈴鹿サーキットは2009年のF1開催再開以降最多となる13万人を動員。世界180以上の国と地域で中継された。YOSHIKIが登場すると、会場からは地鳴りの様な歓声。決勝スタート直前、「君が代」がピアノとドラムによる特別アレンジで披露された。
クラシックの静かな美しさを感じさせるピアノの旋律に続き、ドラムが加わることでロックの高揚感を帯び、決勝スタート直前の会場に張り詰めた緊張感と圧倒的な迫力をもたらした。演奏後には再び大歓声が沸き起こった。
SNSでは「まさにこれは歴史的な演奏だ」「YOSHIKIアレンジ、F1のスタート前に合いすぎていて最高」など、国内外から多数の声。
国歌演奏を終えたYOSHIKIは、その後ヘリコプターで鈴鹿サーキットを出発し、都内へ移動。4月に開催されるクラシカルコンサートのリハーサルに臨んだ。クラシカルコンサートは、4月3日・4日・5日の3日間、東京ガーデンシアターで開催される『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜―Tokyo 3 Nights 世界への第一章』で幕を開ける。
【写真多数】超スケール！ YOSHIKIが鈴鹿サーキットで日本国歌を演奏
この日、鈴鹿サーキットは2009年のF1開催再開以降最多となる13万人を動員。世界180以上の国と地域で中継された。YOSHIKIが登場すると、会場からは地鳴りの様な歓声。決勝スタート直前、「君が代」がピアノとドラムによる特別アレンジで披露された。
SNSでは「まさにこれは歴史的な演奏だ」「YOSHIKIアレンジ、F1のスタート前に合いすぎていて最高」など、国内外から多数の声。
国歌演奏を終えたYOSHIKIは、その後ヘリコプターで鈴鹿サーキットを出発し、都内へ移動。4月に開催されるクラシカルコンサートのリハーサルに臨んだ。クラシカルコンサートは、4月3日・4日・5日の3日間、東京ガーデンシアターで開催される『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜―Tokyo 3 Nights 世界への第一章』で幕を開ける。