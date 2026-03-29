グラビアアイドルのちとせよしのさんが、4月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」の表紙と巻頭グラビアを飾ります。元鉄工所勤務という異色の経歴の彼女は、現在はアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動しています。【写真】素肌にGジャン姿のちとせよしのさん今回の撮影では、同誌のコンセプトでもある「女性の肉感、肌感、質感」を真正面から表現。ストリート感あふれるファッショナブ