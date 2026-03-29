◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝大阪桐蔭3―2専大松戸（2026年3月29日甲子園）準決勝第2試合は大阪桐蔭（大阪）が専大松戸（千葉）に競り勝ち、優勝した22年以来4年ぶりに決勝に進出。史上8校目の春40勝目となった。初回に敵失で先制。4回に追いつかれるが、1―1の7回1死二塁から中西佳虎（3年）が右前適時打し勝ち越した。8回に再び同点とされるも、その裏に先頭の藤田大翔（3年）が左中間二塁打。1死三塁から