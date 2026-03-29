コーチ、球団スタッフへの優勝リングセレモニーを開催【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）昨季ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが粋な対応だ。28日（日本時間29日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦前にコーチ、球団スタッフへのワールドシリーズ優勝リング贈呈式が本拠地で行われ、山本由伸投手の矢田修トレーナーらに記念リングが贈られた。昨季も優勝リングセレモニーは行われたが、本